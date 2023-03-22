Происшествия 22 марта 2023, 02:14 Украинский дрон обстрелял поселок в Брянской области Губернатор Богомаз: украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области РИА «Новости»

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Беспилотник Вооруженных сил Украины обстрелял поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Еще одна атака со стороны ВСУ. БПЛА совершен обстрел поселка Климово. Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов», — написал губернатор.

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Богомаз добавил, что на месте уже работают все оперативные службы.

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Для обеспечения безопасности граждан в Брянской приграничной области организовали еще 17 пунктов пропуска. Местное отделение Общероссийского народного фронта закупило материалы и оборудование для блокпостов. Строительные и отделочные работы бесплатно выполняли подрядные организации.

Ранее украинские боевики обстреляли село Курковичи. Пострадавших нет, однако нарушилось энергоснабжение.

До этого диверсанты с Украины в результате нападения на село Любечане убили двух взрослых и ранили ребенка. Российский президент Владимир Путин назвал случившееся террористической атакой.