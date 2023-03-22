22 марта 2023, 02:14
Украинский дрон обстрелял поселок в Брянской области
Губернатор Богомаз: украинский беспилотник обстрелял поселок Климово в Брянской области
Беспилотник Вооруженных сил Украины обстрелял поселок Климово в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Еще одна атака со стороны ВСУ. БПЛА совершен обстрел поселка Климово. Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов», — написал губернатор.
Реклама
Богомаз добавил, что на месте уже работают все оперативные службы.
Реклама
Для обеспечения безопасности граждан в Брянской приграничной области организовали еще 17 пунктов пропуска. Местное отделение Общероссийского народного фронта закупило материалы и оборудование для блокпостов. Строительные и отделочные работы бесплатно выполняли подрядные организации.
Ранее украинские боевики обстреляли село Курковичи. Пострадавших нет, однако нарушилось энергоснабжение.
До этого диверсанты с Украины в результате нападения на село Любечане убили двух взрослых и ранили ребенка. Российский президент Владимир Путин назвал случившееся террористической атакой.
Беспилотники
ВСУ
Россия
Украина
Реклама
Реклама