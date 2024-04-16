Спецоперация 16 апреля 2024, 05:06 ВС России атаковали военный аэродром в Полтавской области Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде на Украине РИА «Новости»

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Российские войска ударили по военному аэродрому в городе Миргород в Полтавской области на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22:50 и в 23:02 понедельника», — сообщил Лебедев.

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ВВС Украины используют этот плацдарм как аэродром подскока для ударов по Запорожскому направлению и Крыму. На него садились самолеты Су-27. Местные подпольщики заметили на аэродроме большие самолеты, отметил Лебедев. Там же расположены тренажерный центр для пилотов, склады и автотранспортное предприятие.

Лебедев также сообщил об ударе российской армии по расположению ВСУ в Новом Буге Николаевской области. Прилетало «очень серьезно», отметил координатор местного подполья.