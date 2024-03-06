06 марта 2024, 01:07
Российские войска уничтожили установку HIMARS на границе Херсонской области
Василенко: на границе Херсонской области ликвидировали американскую РСЗО HIMARS
Российские бойцы уничтожили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS на границе Херсонской области. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в беседе с РИА «Новости».
«Сегодня подразделениями группировки войск „Днепр“ уничтожена установка HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской. Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса „Искандер“», — сказал он.
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Василенко отметил, что именно из нее боевики ВСУ могли атаковать здание военно-гражданской администрации в Херсоне в сентябре 2022 года.
Ранее Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видеоролик с кадрами уничтожения американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Согласно кадрам, боевая техника взорвалась после ракетного удара ВС России. Она находилась на границе лесополосы.
В конце февраля стало известно, что войска России ликвидировали целую стоянку американских реактивных систем залпового огня в Николаевской области. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, РСЗО стояли в военной части в населенном пункте Старая Богдановка.
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