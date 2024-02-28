Спецоперация 28 февраля 2024, 07:25 Российские войска уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом Подполье: ВС РФ уничтожили стоянку HIMARS и цех по сборке дронов под Николаевом РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили целую стоянку реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и цех по сборке беспилотников для ВСУ в Николаевской области. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что американские РСЗО стояли в военной части в населенном пункте Старая Богдановка, который находится напротив Николаев через реку Южный Буг.

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«Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке», — подчеркнул Лебедев.

Также в результате удара со стороны российских войск поражен цех по производству беспилотников для Вооруженных сил Украины. Он располагался в населенном пункте Степовое недалеко от военного полигона Широкий Лан. По словам Лебедева, в цех постоянно привозили военнослужащих из Николаева на нескольких автобусах.

Накануне Минобороны также сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили штурмовик ВСУ Су-25. Это произошло в районе села Михайловка Николаевской области.