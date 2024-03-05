05 марта 2024, 23:42
Уничтожение американской РСЗО HIMARS сняли на видео
Видео уничтожения американской РСЗО HIMARS выложили в сеть
В Сети опубликовали видеоролик с кадрами уничтожения американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS. Кадры ликвидации установки разместил Telegram-канал «Изнанка».
Согласно заснятому с воздуха видео, боевая машина HIMARS, находившаяся на границе лесополосы, взорвалась после ракетного удара.
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Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили стоянку реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и цех по сборке беспилотников для ВСУ в Николаевской области. Американские РСЗО находились в военной части в населенном пункте Старая Богдановка. Также в результате удара со стороны российских войск поражен цех по производству беспилотников для Вооруженных сил Украины.
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