08 апреля 2024, 13:38
Российские беспилотники атаковали нефтебазу на Украине
«РВ»: в Новоград-Волынском российские дроны уничтожили украинскую нефтебазу
Российские беспилотники нанесли удар по нефтяной базе в Житомирской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации авторов канала, ВС России атаковали объект в Новоград-Волынском ударными дронами «Герань», где хранились горюче-смазочные материалы.
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После удара на нефтебазе начался сильный пожар, а рядом с ним хорошо чувствовался запах горящих нефтепродуктов.
В ночь на понедельник, 8 апреля, на Украине сработала воздушная тревога в Житомирской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областях.
Ранее власти Одесской области сообщили о повреждении логистического транспортного объекта, но его точное местоположение и характер повреждений не назвали.
ВС России наносят удары высокоточным оружием по объектам украинских боевиков, включая аэродромы и склады. В Минобороны отмечали, что гражданская инфраструктура соседней страны остается вне угрозы.
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