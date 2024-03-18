Спецоперация 18 марта 2024, 09:13 Российские войска уничтожили два полевых склада боеприпасов Группировка «Восток» уничтожила 2 пункта управления БПЛА и 2 склада боеприпасов РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России поразили два пункта управления беспилотниками и столько же полевых складов противника в зоне проведения спецоперации. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев отчитался об успехах армии за минувший день, сообщил RT.

«В течение суток уничтожены два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов», — сказал он.

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Александр Гордеев напомнил о взятии под контроль населенного пункта Мирное Запорожской области. Бои вели на Южно-Донецком направлении.

Российская авиация ударила по командному пункту и подразделениям Вооруженных сил Украины. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила поражение цели, и самолеты вернулись на аэродром базирования.