Спецоперация 18 марта 2024, 08:37 Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении Минобороны: экипаж Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ авиабомбами М-62 Пресс-служба Минобороны

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Экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по командному пункту Вооруженных сил Украины авиабомбами М-62 на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 <…> нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Российские экипажи ударили по противнику неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря этим функциям истребители смогли атаковать с безопасной дистанции от линии боевого соприкосновения.

Разведка сообщила экипажам об успешном уничтожении целей. После этого бомбардировщики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Как уточнили в Минобороны, Су-34 стоят на вооружении ВКС России. Истребители регулярно выполняют задачи по ликвидации объектов противника.

Также российские десантники штурмом взяли опорный пункт украинских боевиков под Артемовском. После этого отечественные бойцы провели там зачистку.