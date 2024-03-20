Важное 20 марта 2024, 14:03 ВСУ лишились более 3,5 тысячи бойцов при атаках на российские приграничные пункты Шойгу: за 8 дней ВСУ потеряли более 3,5 тыс. бойцов при попытках прорваться в РФ Официальный сайт президента Украины

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Украинские боевики потеряли более 3,5 тысячи человек за восемь дней при попытках атаковать приграничные пункты Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«Потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, а точнее, 3501 человек», — указал он.

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Из них 790 — безвозвратные потери, уточнил министр. За это время российские поздравления уничтожили 23 танка противника. Также украинские боевики лишились 34 единиц бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок реактивной системы залпового огня Vampire и вертолета Ми-8.

Накануне RT со ссылкой на оборонное ведомство сообщил, что российские десантники сбили гексакоптер ВСУ типа «Баба-Яга» под Артемовском. Украинские боевики недавно использовали эти дроны в Крынках.