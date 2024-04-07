Спецоперация 07 апреля 2024, 14:50 «Главная проблема». ВСУ предупредили о крупном наступлении российских войск Австрийский полковник Райснер: ВС России готовятся к крупному наступлению РИА «Новости»

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Вооруженные силы России изматывают украинские войска и готовятся к крупному наступлению. Об этом сообщил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью ZDF.

По его словам, ВСУ испытывают давление по нескольким направлениям.

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«Их главная проблема — отсутствие военной помощи и, прежде всего, нехватка боеприпасов», — подчеркнул Райснер.

Военнослужащий проанализировал действия ВС России на трех уровнях. На тактическом — военные пытаются атаковать механизированные соединения, на оперативном — Россия одновременно развернула войска на разных участках фронта. На стратегическом уровне — обе стороны пытаются пополнить резервы.

Российские военнослужащие начнут масштабное наступление, когда подсохнет земля, считает Райснер.

В Минобороны России сообщили об уничтожении склада с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО.