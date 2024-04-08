Спецоперация 08 апреля 2024, 05:59 Артиллеристы уничтожили РСЗО Vampire, из которой ВСУ стреляли по Белгородской области Артиллерия поразила РСЗО Vampire, из которой ВСУ атаковали Белгородскую область РИА «Новости»

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Российская реактивная система залпового огня «Град» ликвидировала украинскую РЗСО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство России.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Град“ группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО Vampire, которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области», — сказано в сообщении.

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Минобороны обнародовало кадры уничтожения украинской техники реактивным боеприпасом «Града». В министерстве подчеркнули, что Vampire был расположен на труднопроходимой, болотистой территории. Помимо этого, техника стояла на предельном расстоянии от «Града».

Ранее наводчик САУ 2С5 «Гиацинт-С» 305-й артиллерийской бригады «Уссурийск» группировки войск «Восток» с позывным Юрич рассказал, что артиллеристы ВС РФ пресекли выгрузку украинского боекомплекта у Гуляйполя. По его словам, военные получили координаты, посчитали установки и за три минуты навелись на цель.