Спецоперация 05 апреля 2024, 17:58 Российские войска ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье Рогов: ВС России поразили завод «Мотор Сич» в Запорожье РИА «Новости»

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Вооруженные силы РФ ударили по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном украинским властям Запорожье. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

На предприятии собирают двигатели АИ-450 для военных самолетов и ремонтируют боевую технику украинской армии.

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«Как минимум есть попадание по промплощадке „Мотор Сич“», — написал Рогов.

Он добавил, от улицы Стефанова до улицы Моторостроителей перекрыли движение.

Российские военные нанесли 39 групповых ударов по объектам энергетической отрасли Украины и по предприятиям военно-промышленного комплекса. Атаки стали ответом на попытки ВСУ нанести ущерб энергетике и нефтегазовой отрасли России.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Водяное и продолжили продвижение в глубину вражеской обороны. Также ВС России отразили 39 контратак ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике противника.