Важное 05 апреля 2024, 15:53 Освобождение села Водяное подтвердили в Минобороны Минобороны подтвердило освобождение Водяного РИА «Новости»

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Российские войска освободили населенный пункт Водяное. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны.

После взятия села под контроль подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

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«Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ», — добавили в ведомстве.

ВС России отразили 39 контратак в районах Семеновки, Бердычей, Новгородского, Тоненького, Уманского и Первомайского. За неделю ВСУ лишились более 1695 военных, трех танков, 15 боевых бронированных машин, 19 орудий полевой артиллерии и 23 автомобилей.

Изначально об освобождении Водяного сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Люди в комментариях пожелали бойцам ВС России скорой победы и «поздравили» украинцев.