25 мая 2023, 15:22
Российские военнослужащие уничтожили до 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 270 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении за сутки
Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали до 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На указанном направлении активно действовали подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в ведомстве. Удары наносили российская авиация и артиллерия.
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«За прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих», — отметили в министерстве.
Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить на Донецком направлении три боевых бронированных машины и два автомобиля противника. Также российские силы ликвидировали гаубицу Д-30 ВСУ. На этом же направлении участники спецоперации уничтожили два склада с боеприпасами украинцев.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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