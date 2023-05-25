Спецоперация 25 мая 2023, 15:22 Российские военнослужащие уничтожили до 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ уничтожили до 270 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении за сутки РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали до 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На указанном направлении активно действовали подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в ведомстве. Удары наносили российская авиация и артиллерия.

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«За прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих», — отметили в министерстве.

Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить на Донецком направлении три боевых бронированных машины и два автомобиля противника. Также российские силы ликвидировали гаубицу Д-30 ВСУ. На этом же направлении участники спецоперации уничтожили два склада с боеприпасами украинцев.