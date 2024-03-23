Спецоперация 23 марта 2024, 14:31 Российские войска освободили населенный пункт Красное Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Красное в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Красное на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Красное», — указали в оборонном ведомстве.

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Там же российские войска улучшили тактическое положение по переднему краю. Ударами авиации и огнем артиллерии отечественные бойцы поразили формирования шести разных бригад ВСУ. Около населенного пункта Богдановка в ДНР отразили четыре контратаки украинских штурмовиков.

ВСУ потеряли там до 200 боевиков. Также украинская армия лишилась двух боевых бронемашин, восьми автомобилей и боевой машины реактивной системы залпового огня «Град».

Накануне российские войска освободили населенный пункт Мирное. Также ВС России нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ в ответ на обстрелы и попытки прорыва противника на территории страны.