Спецоперация 22 марта 2024, 15:34 Российские войска освободили Мирное Минобороны: ВС России улучшили положение на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Мирное. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские бойцы в этой зоне ответственности улучшили тактическое положение по переднему краю. Армия нанесла поражение формированиям первой бригады Нацгвардии Украины, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Шахтерского, Равнополя и Урожайного.

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ВС России отразили пять контратак ВСУ. Потери врага превысили 935 человек. Боевики лишились трех танков, 11 боевых бронемашин, 25 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии.

В течение недели украинские боевики пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области. Российские войска отразили все атаки.