Спецоперация 22 марта 2024, 14:31 ВС России поразили центры принятия решений ВСУ в ответ на обстрелы и попытки прорыва Минобороны: российские войска нанесли 49 ударов возмездия по объектам ВСУ РИА «Новости»

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Российские подразделения нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием по объектам ВСУ с 16 по 22 марта. Атака стала ответом на обстрелы и попытки прорваться на территории РФ, сообщили в Минобороны.

«С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва <…> нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

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Удары наносились в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ракетными комплексами и беспилотниками. В результате российские войска нанесли поражение центрам принятия решений ВСУ. Также под удар попали объекты аэродромной инфраструктуры, цеха по ремонту оружия и военной техники.

Поражение получили места хранения беспилотников и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения и также пункты временной дислокации подразделений сил спецопераций и иностранных наемников.

В Минобороны сообщили, что российские бойцы совершили массированный обстрел энергообъектов, военно-промышленного комплекса, железнодорожных узлов и мест дислокации формирований украинских подразделений. Удар нарушил работу оборонных предприятий республики.