Спецоперация 08 января 2023, 19:37 ВСУ понесли большие потери в тяжелых боях за Соледар Офицер спецназа «Троя» заявил о тяжелых боях в Соледаре и больших потерях ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные в тяжелых боях освобождают дом за домом в Соледаре Донецкой Народной Республики. Сконцентрированные в центре украинские боевики уже понесли большие потери. Так описал ситуацию в городе в беседе с ТАСС командующий добровольческим подразделением спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

Он подчеркнул, что ВСУ превратили Соледар в крепость, поэтому для его взятия требуется большое количество сил.

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«[Бойцы частной военной компании] „Вагнер“ работают очень хорошо, жестко. <...> Идет планомерное освобождение Соледара, то есть обходят с флангов, работают — и именно непосредственно по центру [города]», — заявил офицер.

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Командир «Трои» отметил, что бойцы «Вагнера» выступили в качестве штурмовых отрядов. В этом им помогают военные второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат».

«Кроме уличных боев, еще существует артиллерия, прикрытие, зачистка — масса всего. Просто если одни штурмовики будут работать, то они окажутся отсечены и уничтожены, поэтому идет тесное взаимодействие, причем разных родов войск», — добавил Новиков.

По данным разведки, командование ВСУ уже понимает, что контроль над Соледаром утерян окончательно. Отказавшихся от отступления украинских боевиков «вагнеровцы» методично уничтожают.

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев в минувшую субботу, 7 января, заявил, что украинские военные получили приказ об отступлении из Соледара и ближайших пригородов. Часть войск противника уже оставили свои позиции, но бои продолжаются как в самом городе, так и в прилегающих к нему поселках.