09 января 2023, 13:03
Солдаты ВСУ устроили массовый побег в Соледаре
Представитель НМ ЛНР Филипоненко заявил о массовом бегстве солдат ВСУ в Соледаре
Украинские силы стали уходить из Соледара. При этом ВСУ хотят скрыть это от союзников. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в комментарии для телеканала «Россия 24».
«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», — рассказал он.
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По его словам, командир бригады с позывным Лыжник отдал приказ подчиненным командирам батальонов вывести из города оставшиеся подразделения. Филипопенко сообщил, что командование собиралось вывести украинские войска, не привлекая внимание к этому. Однако о бегстве стало известно других подразделениям ВСУ в Соледаре.«Более того, там же, в Соледаре, были брошены подразделения польских наемников», — добавил представитель Народной милиции ЛНР. Утром 9 января российские военные освободило село Бахмутское в ДНР, находящееся рядом с Соледаром и недалеко от Артемовска.
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