Спецоперация 09 января 2023, 13:03 Солдаты ВСУ устроили массовый побег в Соледаре Представитель НМ ЛНР Филипоненко заявил о массовом бегстве солдат ВСУ в Соледаре

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Украинские силы стали уходить из Соледара. При этом ВСУ хотят скрыть это от союзников. Такое заявление сделал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в комментарии для телеканала «Россия 24».

«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», — рассказал он.

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По его словам, командир бригады с позывным Лыжник отдал приказ подчиненным командирам батальонов вывести из города оставшиеся подразделения. Филипопенко сообщил, что командование собиралось вывести украинские войска, не привлекая внимание к этому. Однако о бегстве стало известно других подразделениям ВСУ в Соледаре.

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