24 декабря 2022, 15:31
Российские войска ликвидировали группу иностранных наемников в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили группу иностранных наемников на Донецком направлении
Российские войска в ходе наступления ликвидировали сводную тактическую группу иностранных наемников на Донецком направлении. Об этом 24 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Также российские бойцы ударили по подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.
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«Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа», — сказал Конашенков.
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Армейская авиация и артиллерия ударила по подразделению 92-й механизированной бригады ВСУ около населенного пункта Водяное в ДНР. В ходе атаки ликвидировали порядка 40 украинских бойцов, четыре боевые бронемашины и шесть автомобилей.
По данным Минобороны, истребительная авиация ВКС поразила украинский самолет Су-27 около Камышевки в ДНР. Всего за прошедшие сутки российские войска ударили по 53 артиллерийским подразделениям противника.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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