Спецоперация 24 декабря 2022, 15:28 Пункт управления механизированной бригады ВСУ уничтожили в Запорожской области Минобороны сообщило об ударе по пункту управления 65-й бригады ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Артиллерия российской группировки войск уничтожила пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ, расположенный около села Лежино в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что в этом же регионе российские войска нанесли поражающий удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения украинских боевиков около села Новоселовка.

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Всего за минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли поражения 53 артиллерийским подразделениям противника, а также ударили по живой силе и военной технике в 92 районах проведения специальной военной операции.

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За все время действия российских войск украинские боевики потеряли 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотников, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и других боевых бронированных машин, 936 машин реактивных систем залпового огня, 3704 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7737 единиц специальной военной автомобильной техники.