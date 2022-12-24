Спецоперация 24 декабря 2022, 15:27 ВКС России сбили украинский Су-27 в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении самолета и двух вертолетов ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет Су-27 в районе населенного пункта Камышевка в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что на территории республики также поразили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ.

Украинские вертолеты сбили в районе города Селидово и села Грузское Донецкой Народной Республики. Еще один Ми-8 ВСУ сбила российская система ПВО в районе поселка Кирово в ДНР.

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«За сутки перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметил Игорь Конашенков.

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По его словам, беспилотники нейтрализовали в районах Егоровки, Еленовки, Кирилловки, Володина, Артемовска и Ольгинки в ДНР. Еще несколько аппаратов сбили в Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонской областях.

Российские артиллеристы нанесли поражение пункту управления 65-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военнослужащие базировались возле села Лежино Запорожской области. В Минобороны добавили, что ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения противника в районе населенного пункта Новоселовка.