08 апреля 2024, 15:52
Российские войска атаковали базу спецподразделения ВСУ «Волки Да Винчи» в зоне СВО
ВС России ударили по базе украинского подразделения «Волки Да Винчи» в Славянске
Российские военные ударили по по базе спецподразделения Вооруженных сил Украины «Волки Да Винчи». Об этом сообщили на странице паблика «Военная хроника» в социальной сети «ВКонтакте».
Удар завизировали в Славянске. Именно там на территории машиностроительного завода, по данным паблика, находится база «Волков Да Винчи».
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«Это не первое попадание по объекту ВСУ на территории промзоны, но одно из самых результативных», — уточнили авторы публикации.
«Волки Да Винчи» — первый отдельный механизированный батальон украинских сухопутных войск. Его сформировали еще в 2014 году, тогда он являлась штурмовой ротой.
Батальон «волков» входит в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Как напомнили авторы публикации, командиром батальона являлся Дмитрий Коцюбайло. Его ликвидировали в мае прошлого года, когда проходили бои за Артемовск. Тогда же уничтожили еще одного бойца «Волков Да Винчи» Сергея Мирончикова.
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