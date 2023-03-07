Мир 07 марта 2023, 23:55 Зеленский заявил о гибели одного из лидеров «Правого сектора» Коцюбайло РИА «Новости»

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В зоне проведения спецоперации погиб один из лидеров «Правого сектора»* Дмитрий Коцюбайло, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, известный как «Да Винчи» погиб в бою под Артемовском.

«Сегодня Дмитрий Коцюбайло <…> был убит в бою. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, командир батальона. Он был убит в бою под Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — рассказал Зеленский.

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Президент Украины добавил, что страна всегда будет помнить своих «героев», а также поблагодарил всех бойцов ВСУ.

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Украинские военные несут серьезные потери в боях за Артемовск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он рассказал, что ВСУ уже потеряли около 200 тысяч бойцов, в том числе и из-за неудач в районе этого города. По мнению офицера, Владимир Зеленский не послушает военных и не отдаст приказ об отводе войск из населенного пункта.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожил призвал не анонсировать скорое взятие города. По его оценкам, сейчас в Артемовске находятся от 12 до 20 тысяч бойцов противника.

*«Правый сектор» — националистическая украинская организация, запрещенная в РФ.