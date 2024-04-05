Спецоперация 05 апреля 2024, 22:42 Российские военные затрофеили под Авдеевкой еще один Bradley «РВ»: группировка «Отважные» под Авдеевкой затрофеила американский БМП Bradley Spc. Hedil Hernandez/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российские бойцы группировки «Отважные» в бою под Авдеевкой затрофеили очередную натовскую БПМ Bradley. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Американскую машину пехоты захватили в районе Бердычей. Военкоры показали кадры, где машину тащили на прицепе бронированной техникой. Судьба экипажа БМП осталась неизвестной.

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Российские военнослужащие ремонтно-эвакуационной бригады в середине марта вывезли с поля боя подбитый вертолет ВСУ и БМП Bradley. Операция длилась около двух суток, работали по ночам, так как вертолет находился на открытой местности.

Ранее российские бойцы в районе Авдеевки захватили немецкий танк Leopard 2A6. В Германии отметили, что это один из 18 поставленных танков.