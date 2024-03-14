Спецоперация 14 марта 2024, 02:18 Бойцы ВС России вывезли с поля боя подбитый вертолет и БМП Bradley РИА «Новости»

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Подбитый вертолет Вооруженных сил Украины вывезла в тыл с поля боя ремонтно-эвакуационная бригада ВС РФ. Подробностями эвакуации поделился прапорщик Виталий Косякин, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Довольно интересный эпизод был. Долгий, почти сутки. Два крана снимали винты. Ставили его на трал и вытаскивали», — сказал он.

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Боец отметил, что операция проводилась ночью. Поврежденную боевую машину обнаружили на открытой местности, поэтому требовалось максимальное соблюдение всех мер предосторожности.

Бойцы ВСУ безуспешно пытались атаковать после того, как российские солдаты покинули опасный участок с вертолетом. Прапорщик также отметил, что его группа ранее вытащила БМП Bradley с полным боекомплектом.

В декабре военные ВС России впервые взяли в качестве трофея боевую машину пехоты Bradley. Ее подбили на Авдеевском направлении.