Российские военные за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ | 360°

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Российские военные за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч танков ВСУ

Минобороны: ВС РФ за время спецоперации уничтожили почти пять тысяч украинских танков

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Около пяти тысяч украинских танков и других боевых бронемашин российские военные уничтожили с момента начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <...> 4998 танков и других боевых бронированных машин», — отметили в ведомстве.

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Украина, добавили в министерстве, лишилась 293 самолетов, 155 вертолетов, 1973 БПЛА, 375 зенитно-ракетных комплексов.

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Российские военные также уничтожили 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3393 артиллерийские установки и миномета, а также 5640 единиц специальной военной автомобильной техники.

Танкисты Западного военного округа рассказали, как спасли горящий танк и уничтожили 100 украинских военных. Минобороны России опубликовало кадры поражения бронетехники и военнослужащих ВСУ.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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