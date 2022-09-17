Танкисты ЗВО рассказали, как спасли горящий танк и уничтожили 100 украинских военных | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 08:05 Поделиться Telegram

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Viber Танкисты ЗВО рассказали, как спасли горящий танк и уничтожили 100 украинских военных Минобороны РФ: танкисты ЗВО отбили атаку украинских военных в зоне спецоперации

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Минобороны России опубликовало интервью с танкистами Западного военного округа, которые выполняющими боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие спасли горящий танк и уничтожили 100 нацистов ВСУ.

«В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие танковых подразделений ЗВО, проявляя мужество и героизм при выполнении боевых задач, продолжают наносить удары по военным объектам, бронированной технике и живой силе противника», — отметили в российском военном ведомстве.

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В Минобороны пояснили, что в бою наводчик-оператор танка засек скопление живой силы противника и уничтожил около 100 военнослужащих ВСУ под огнем артиллерии противника. Танк несколько раз попадал под обстрел, получил пробоину и загорелся.

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Как рассказал командир танковой роты Владислав, он отдал приказ возвращаться за боевой машиной.

«Под прикрытием других танков потушили пожар. Затем было принято решение вернуться и дать бой противнику. Все вернулись живыми и технику не бросили!», — отметил командир танковой роты.

Механик-водитель танка Андрей уточнил, что после того, как танк потушили и вернули в полную боевую готовность, командир принял решение двигаться только вперед.

«Заняв выгодную позицию и выявляя вражеские точки, были уничтожены два пулеметных расчета», — сказал командир танка Иван.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения бронетехники и военнослужащих ВСУ.

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