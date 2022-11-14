Спецоперация 14 ноября 2022, 22:23 Кинбурнская коса в Николаевской области осталась под полным контролем ВС РФ — власти Херсона Врио главы Херсонской области Сальдо: ВС РФ полностью контролируют Кинбурнский полуостров РИА «Новости»

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Кинбурнская коса Николаевской области, расположенная на левом берегу Днепра, находится под полным контролем российских военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что 14 ноября ВСУ не делали попыток десантироваться на эти земли. За день до этого российские военные уничтожили около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться в районе Кинбурнской косы.

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Ранее в администрации врио губернатора региона заявили, что киевские власти проводят репрессии в отношении мирного населения Херсонской области. Там также предупредили о возможных провокациях со стороны украинских военных. Опасаться стоит, в частности, высылки из Херсона всех оставшихся жителей, заявили в пресс-службе.