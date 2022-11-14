Спецоперация 14 ноября 2022, 20:42 Херсонские власти сообщили о репрессиях мирных жителей со стороны киевского режима Врио главы региона Сальдо: Украина проводит репрессии в отношении жителей Херсонщины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Киевские власти проводят репрессии в отношении мирного населения Херсонской области. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо.

«В опасности все херсонцы, даже те, кому, как они думают, киевский режим ничего предъявить не может. Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы „, — сказали представители пресс-службы.

Реклама

По их словам, со стороны украинского правительства можно ждать серьезных провокаций. Опасаться стоит, в частности, высылки из Херсона всех оставшихся жителей, а также повреждения Каховской ГЭС.

Реклама

Минобороны Украины объявило о взятии Херсона под контроль ВСУ 11 ноября. Как сообщил глава военно-гражданской городской администрации Александр Кобец, после отвода российских войск на левый берег Днепра в Херсоне остались около 100 тысяч человек, перемещение людей продолжается.

При этом появились сообщения от местных жителей, что украинские военные не позволяют никому покинуть город даже для встречи с родственниками.