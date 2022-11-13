Спецоперация 13 ноября 2022, 22:05 Около 20 диверсантов ВСУ ликвидировали при попытке высадится на Кинбурнскую косу РИА «Новости»: ВС России уничтожили 20 диверсантов ВСУ у Кинбурнской косы РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили около 20 украинских диверсантов при попытке высадиться в районе Кинбурнской косы. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силовых структур.

«Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — сказал он.

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По словам источника, российские военные также смогли подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

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Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области девяти диверсантов, которые планировали провести теракты против администрации региона. Выяснилось, что все задержанные диверсанты оказались гражданами Украины.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма против участников ДРГ и их кураторов, которые находятся за пределами России. Фигурантов поместили под арест.