Крупную группу украинских диверсантов выявили украинские военные в Херсоне. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель силовых ведомств.

Националистов курировала Служба безопасности Украины. Российские военные задержали группу, изъяв 48 килограммов тротила, который они хотели использовать для подрыва железной дороги.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что силы противовоздушной обороны региона усилят из-за угрозы атаки со стороны ВСУ.

Прошлой ночью нацистские формирования выпустили 12 ракет по Антоновскому мосту, соединяющему город Алешки с поселком Антоновка на левом берегу Днепра. Системы ПВО отработали по воздушным целям и сбили снаряды, которые упали в реку.