Важное 01 февраля 2023, 15:09 Пройти 10 километров. Артемовск обрекли на попадание в окружение Экс-офицер НМ ЛНР Марочко: ВС РФ нужно пройти 10 километров для окружения Артемовска РИА «Новости»

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Российским военным необходимо преодолеть еще около 10 километров, чтобы полностью окружить город Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире Первого канала сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши силы взяли Артемовск в так называемую подкову. Чтобы ее сомкнуть, нужно пройти еще около 10 километров. Вокруг города много событий, в том числе и на информационном фронте. Тем боевикам ВСУ, кто находится рядом, не позавидуешь», — сказал он.

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Марочко отметил, что многие украинские военные спешно покидать Артемовск, пытаясь сохранить себе жизнь бегством.

«Они понимают, что плановый отход обернется катастрофой. Но бегство тайными тропами еще возможно. Кто наиболее здравомыслящий, пытается бежать», — добавил он.

При отступлении, уточнил Марочко, бойцов ВСУ встречают заградительные отряды, которые уничтожают своих же сослуживцев.

«Такая картина для них сложилась. С одной стороны наступаем мы, а с другой — в спину стреляют свои за заградотряды», — заключил бывший офицер Народной милиции.

Ранее полковник подразделения ЛНР Виталий Киселев заявил, что Союзные войска почти обошли Артемовск с трех сторон.