Спецоперация 08 января 2023, 16:18 Российские военные уничтожили в ДНР расчеты гаубичной батареи ВСУ Минобороны сообщило об уничтожении расчетов гаубичной батареи ВСУ в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев за прошедшие сутки уничтожили артиллерийские расчеты гаубичной батареи украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы российские военные нанесли поражение гаубичным батареям 59-й мотопехотной бригады ВСУ, а также реактивным системам залпового огня „Град“ в районах населенных пунктов Константиновка и Карловка в ДНР», — сообщил он.

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ВС РФ отразили попытку контратаки украинских националистов в населенном пункте Спорное в ДНР, уничтожив до 70 боевиков, два бронированных автомобиля и пикап.

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Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях после завершения режима прекращения огня.

На Купянском направлении украинские ДРГ обнаружили рядом с поселком Новоселовское Луганской Народной Республики и Котляровка Харьковской области.