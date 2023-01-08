08 января 2023, 15:58
Группы диверсантов ВСУ уничтожили в зоне спецоперации после окончания режима тишины
Минобороны сообщило об уничтожении групп диверсантов ВСУ после окончания режима тишины
Диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков уничтожили российские военные на Купянском и Краснолиманском направлениях после окончания режима прекращения огня. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На Купянском направлении группы противника обнаружили в районе села Котляровка Харьковской области и поселка Новоселовское Луганской Народной Республики.
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В этом же направлении российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков. В результате на месте уничтожены более 30 человек, машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля.
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На Краснолиманском направлении группы диверсантов нашли и уничтожили около сел Артемовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
После завершения режима прекращения огня находящиеся на этом направлении российские военные нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ около сел Червоная Диброва Луганской Народной Республики и села Серебрянка.
Под артиллерийским огнем оказались скопления живой силы и техники противника в районе города Макеевки и села Стельмаховка в ЛНР. В ходе ударов на Краснолиманском направлении ликвидированы более 50 украинских боевиков, три бронированные машины, пикап и автомобиль.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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