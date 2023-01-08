Спецоперация 08 января 2023, 16:01 Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении Минобороны сообщило о срыве контратаки ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные сорвали попытку украинских боевиков контратаковать на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российская артиллерия сорвала попытку ВСУ силами до роты из состава 54-й механизированной бригады провести контратаку на позиции ВС РФ неподалеку от населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

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Представитель ведомства подчеркнул, что ВС РФ уничтожили до 70 человек живой силы противника, пикап и две боевые бронированные машины.

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Также за прошлые сутки российские военные сбили пять украинских самолетов, перехватили 10 снарядов из РСЗО HIMARS и «Ураган» и уничтожили пять беспилотников в небе над Донбассом, добавил представитель оборонного ведомства.

После начала специальной операции ВС РФ уничтожили 199 вертолетов, 365 самолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 7449 танков, 400 зенитных ракетных комплексов, 3787 минометов и орудий полевой артиллерии, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня и 7965 единиц специальной военной автомобильной техники.