Важное 02 ноября 2022, 10:37 ВСУ за двое суток потеряли на Краснолиманском направлении сотни бойцов — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин оценил потери ВСУ на Краснолиманском направлении в сотни человек Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Потери Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении исчисляются сотнями. Об этом рассказал в эфире «Россия 24» временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

По его словам, ВСУ атакуют позиции союзных сил на Краснолиманском направлении почти каждый день. Нападения успешно отбивают. Более того, российские военные, бойцы ЛНР и ДНР занимают новые позиции, лучше прежних.

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«Противник не считается с потерями. Если брать Краснолиманское направление, то за последние сутки—двое потери противника в живой силе можно исчислять уже сотнями», — сказал врио главы ДНР.

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На Угледарском направлении идут бои за Павловку. Денис Пушилин также заявил об успехах на Марьинском направлении.

Ночью он опубликовал видеообращение, в котором рассказал об успехах в зоне проведения спецоперации, сообщили «Известия». По его словам, союзные войска продвинулись вперед почти на всех направлениях. Им не помешали регулярные атаки и тот факт, что подразделения ВСУ привлекают свои резервы.