Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины | 360°

Важное 02 ноября 2022, 10:57 Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины freepik

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Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины. Таковы данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины в Telegram-канале.

Речь идет про Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую и Херсонскую областях страны.

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Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продвинулись вперед почти на всех направлениях. Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник передал, что русские солдаты пресекли вылазки украинских боевиков в направлении Кременной.

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Константин Воронцов отметил, что Россия действует, не нарушая норм международного гуманитарного права.

В спецоперации Россия использует «убийц авианосцев» — новые крылатые ракеты Х-32. Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты запускают переоборудованные бомбардировщики Ту-22М3.