27 декабря 2022, 15:33
Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении
За прошедшие сутки российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что украинская сторона также потеряла три боевые машины пехоты и семь автомобилей.
По словам Конашенкова, нанести поражение вражеским подразделениям удалось в ходе успешных наступательных действий. ВС России нанесли удар по 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
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Российские военнослужащие атаковали позиции противника и на Южно-Донецком направлении. Потери украинской армии в районах сел Пречистовка и Успеновка в ДНР составили более 70 бойцов, два пикапа и четыре боевых бронированных машины.
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Подразделения ВС России атаковали гаубицу М777, из которой украинские военные обстреливали жилые кварталы Донецка. В Минобороны рассказали, что вместе с техникой удалось уничтожить весь расчет ВСУ.
Под Краматорском поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Конашенков уточнил, что союзные силы нанесли точные удары по 89 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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