Спецоперация 27 декабря 2022, 15:33 Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Донецком направлении РИА «Новости»

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За прошедшие сутки российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что украинская сторона также потеряла три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

По словам Конашенкова, нанести поражение вражеским подразделениям удалось в ходе успешных наступательных действий. ВС России нанесли удар по 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

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Российские военнослужащие атаковали позиции противника и на Южно-Донецком направлении. Потери украинской армии в районах сел Пречистовка и Успеновка в ДНР составили более 70 бойцов, два пикапа и четыре боевых бронированных машины.

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Подразделения ВС России атаковали гаубицу М777, из которой украинские военные обстреливали жилые кварталы Донецка. В Минобороны рассказали, что вместе с техникой удалось уничтожить весь расчет ВСУ.

Под Краматорском поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Конашенков уточнил, что союзные силы нанесли точные удары по 89 районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ.