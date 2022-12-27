Спецоперация 27 декабря 2022, 14:59 ВС России уничтожили гаубицу М777, обстреливавшую Донецк Минобороны: российские военные уничтожили гаубицу М777 ВСУ, которая обстреливала Донецк РИА «Новости»

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Российские военные в ходе выполнения спецоперации уничтожили гаубицу М777 американского производства, из которой ВСУ обстреливали Донецк, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, позиция украинских военных находилась в районе села Нетайлово.

В Минобороны рассказали, что огневую позицию украинских военных в районе села Нетайлово обнаружили в ходе контрбатарейной борьбы. Российские военнослужащие уничтожили артиллерийскую систему М777 американского производства вместе с расчетом, уточнил Конашенков. Он добавил, что из этого орудия ВСУ обстреливали мирные кварталы Донецка.

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«Еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области», — отметил представитель оборонного ведомства.

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ВС России уничтожили еще несколько единиц вражеской техники. В республиках Донбасса вывели из строя боевую машину РСЗО «Ураган» и две машины с установками «Град».

Ранее украинские танки сожгли при помощи установок «Солнцепек». Уничтожением вражеской техники занимались военнослужащие группировки «О».