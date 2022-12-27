Спецоперация 27 декабря 2022, 15:26 Российские войска поразили запасной командный пункт бригады ВСУ под Краматорском Минобороны: ВС России ликвидировали запасной командный пункт бригады ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины под Краматорском в ДНР. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Также российские силы ликвидировали 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89 районах.

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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили американскую гаубицу М777, из которой украинские военные обстреливали Донецк. Позиция ВСУ находилась в районе села Нетайлово. Также российские бойцы поразили еще несколько единиц техники противника. Около населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка ВС РФ ликвидировали две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», добавил Конашенков.