Российские военные в рамках специальной операции на Украине за прошедшие сутки уничтожили взвод реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Военные ликвидировали взвод американских систем HIMARS и украинский взвод РСЗО „Ольха“ в Харьковской области», — сообщил он.

Помимо этого, российские военные нанесли удар по позициям националистов в Херсонской области, уничтожив около 70 боевиков. Еще примерно 150 человек получили ранения.

В районе города Запорожье российские военные разбили склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива. Также ВКС России за сутки уничтожили два Су-25 Воздушных сил Украины.

Утром нацисты нанесли удар по школе в Донецке, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. О пострадавших и разрушениях на данный момент неизвестно.

Кроме того, фашисты обстреляли Донецкую Народную Республику запрещенными минами «Лепесток». Эти снаряды не наносят летального ущерба, но могут серьезно повредить конечности, что может привести к ампутации.