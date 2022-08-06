Штаб теробороны ДНР снова обвинил ВСУ в применении мин «Лепесток»

Украинские военные вновь обстреляли Донецк с использованием мин «Лепесток», заявил штаб теробороны ДНР в своем Тelegram-канале. Такое оружие запрещено применять согласно Оттавской конвенции.

По данным ведомства, жители Куйбышевского района обнаружили мины на улицах города. Они были сброшены при обстреле РСЗО, уточняется в сообщении.

«Будьте внимательны и осторожны! Не вздумайте прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, берегите свои жизни и здоровье», — предупредил штаб.

Ранее первый заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что правительство страны направило генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Чжан Цзюню информацию об использовании ВСУ мин «Лепесток». Он отметил, что специалисты будут рассматривать письмо как официальный документ.