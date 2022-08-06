ВСУ обстреляли школу в Донецке

Украинские националисты ударили по школе № 21 в Донецке. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Украинские каратели в Куйбышевском районе совершили обстрел территории школы № 21 по улице Краснознаменной, 86. Подробности уточняются», — написал он.

По его словам, снаряды националистов повредили остекление и фасад учебного заведения.

Также по Корейской улице снаряды попали в кровлю жилого дома, повредив газовую трубу и остекление. На улице Грекова снаряд попал в дом, который загорелся.

Утром Совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщил об атаке украинских военных на Донецк и Макеевку. Штаб территориальной обороны уточнил, что за последние сутки в Донецкой Народной Республике погибли пять человек и еще 31 получил ранения.

Кроме того, накануне фашисты ударили по железнодорожному вокзалу в Донецке, который загорелся на площади 500 квадратных метров. Открытое пламя распространилось по крыше, пошел густой дым, который очевидцы видели из разных точек города.