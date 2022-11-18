Важное 18 ноября 2022, 13:18 Российские военные ударили по месту производства ракет для ВСУ Минобороны России сообщило об ударе по производству ракетного оружия на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России вычислили и поразили место производства ракетного оружия для украинских подразделений. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Целью сосредоточенного удара стали объекты военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и топливно-энергетической инфраструктуры, которые на нее работали. Удары пришлись на производственные мощности, которые обеспечивали Вооруженные силы Украины ракетным оружием.

Реклама

Российским войскам также удалось уничтожить арсенал импортного артиллерийского вооружения, которое ВСУ поставили западные страны. Его подготовили к отправке в войска, но российские подразделения вовремя нанеси удар.

Реклама

Кроме того, они сорвали атаки на Купянском и Краснолиманском направлениях, помешали украинскому командованию перебросить резервы. Во время неудачных нападений в Донецкой Народной Республике украинские войска потеряли более 100 бойцов. Подразделения отодвинули на их прежние позиции.