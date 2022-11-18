Спецоперация 18 ноября 2022, 13:20 ВС России нарушили переброску резервов ВСУ и доставку вооружения Минобороны сообщили о нарушении переброски резервов ВСУ на поле боя РИА «Новости»

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Российские силы помешали переброске резервов украинской армии и доставке западного вооружения в районы боевых действий. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство добавило, что ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ на Купянском направлении.

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«В результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Известно стало и о том, что российские военные не позволили случиться и контратакам со стороны противников в трех районах Донецкой Народной Республики. Кроме того, в министерстве сообщили об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.

Военное ведомство уточнило, что 17 ноября все российские ракеты во время ударов украинским объектам инфраструктуры попали точно в цель. В результате ВС РФ поразили производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.