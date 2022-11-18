Важное 18 ноября 2022, 13:17 Войска России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении Минобороны России: на Купянском направлении уничтожили 50 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Войска России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении. Они уничтожили более 50 украинских боевиков, пять бронеавтомобилей и два танка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«На купянском направлении в результате огневого поражения российской артиллерией и тяжелыми огнеметными системами сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Ягодное Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

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Российский войска нанесли поражение живой силе и технике противника.

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Также Минобороны сообщило, что русские войска помешали переброске резервов украинской армии и доставке западного вооружения в районы боевых действий. Еше военные не позволили случиться и контратакам со стороны противников в трех районах Донецкой Народной Республики. Сообщили и об освобождении населенного пункта Опытное в ДНР.