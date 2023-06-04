Спецоперация 04 июня 2023, 23:04 Российские военные сбили дрон украинских нацистов в Курской области Глава Курской области Старовойт: военные сбили беспилотник батальона «Азов» в Судже Telegram

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Российские военнослужащие сбили беспилотник украинских нацистов в Судже Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Судя по раскраске, принадлежал батальону „Азов“*», — написал губернатор.

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Он также поблагодарил за отличную работу пограничников и солдат, участвовавших в этой операции.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Минувшей ночью, 4 июня, еще один дрон сбили в Джанкое в Крыму. В результате в нескольких домах выбило окна, но никто не пострадал. А несколькими днями ранее житель Инкермана в Балаклавском районе Севастополя сбил квадрокоптер подручными средствами. Выяснилось, что дрон не был начинен взрывчаткой, но у него была камера. При этом полеты коптеров в городе сейчас запрещены. Оперативные службы выясняют, кто и зачем его запустил.

* Националистический полк «Азов» запрещен в России.