Происшествия 04 июня 2023, 05:54 Беспилотник сбили в крымском Джанкое Советник главы Крыма Крючков: в Джанкое сбили беспилотник Unsplash

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В Джанкое в Крыму сбили беспилотник. Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале.

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора», — написал в мессенджере советник.

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Крючков отметил, что в городе работают все службы. Официальную информацию пообещал дать утром. Данных о пострадавших пока нет.

Правительство Венгрии опубликовало в соцсетях видеоролик, призывающий к мирному разрешению украинского конфликта. В сюжет включили карту, на которой Крым изображен вне состава Украины. За это Венгрии власти Украины выразили «официальный демарш». МИД Украины призвал прекратить провокации и придерживаться международных обязательств в рамках членства государства в НАТО, Евросоюзе и ООН.