Происшествия 02 июня 2023, 23:27 Житель Инкермана сбил квадрокоптер подручными средствами Губернатор Севастополя Развожаев: горожанин сбил коптер с камерой подручными средствами Unsplash

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Житель города Инкерман в Балаклавском районе Севастополя сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами. О происшествии в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Полеты коптеров в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы», — написал глава города.

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Развожаев поблагодарил горожан за бдительность и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов или совершающих сомнительные действия людей необходимо написать в чат-бот @oborona92bot. Губернатор пояснил, что информацию из этого чата оперативно смотрят силовые ведомства.

Севастополь 25 мая попытались атаковать при помощи беспилотников. Два из них военнослужащие Черноморского флота сбили, еще несколько посадили и обезвредили. Городские объекты не пострадали, ответственные службы взяли ситуацию под контроль.